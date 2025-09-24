Блогеры продолжили попытки согнуть ультратонкий iPhone Air

Опубликовано 24 сентября 2025, 17:571 мин.
Блогеры продолжили попытки согнуть ультратонкий iPhone AirCможет ли выдержать сверхтонкий смартфон
iPhone Air — самый тонкий смартфон Apple, его толщина всего 5,6 мм. При этом у него большой 6,5-дюймовый экран и титановая рамка. Air остался с титаном, в то время как новые модели Pro теперь делают из алюминия, как и базовый iPhone — поэтому его и решили проверить на прочность. Уже не раз.
© JerryRigEverything
Главный вопрос — насколько прочен такой тонкий корпус? Теперь и YouTube-канал JerryRigEverything проверил это в своём знаменитом «тесте на изгиб».
Несмотря на рекордную толщину, iPhone Air показал отличную жёсткость. Руками согнуть его не удалось. Конечно, если приложить очень сильное давление, металл поддастся, но в повседневной жизни пользователи могут быть спокойны, заключают эксперты.
Напомним, что экран у iPhone Air ещё и прикрыт новым Ceramic Shield 2. По данным Apple, он в три раза устойчивее к царапинам. Стекло теперь соответствует 5 уровню по шкале Мооса (раньше было 4). На практике это значит, что первые заметные царапины появляются только на уровнях 6−7.