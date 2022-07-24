Блоки камер iPhone 14 показали на живых фото

Сегодня в 23:13
1 мин.
Блоки камер iPhone 14 показали на живых фотоПочти никакого зазора между модулями
В сети появились фотографии блока основной камеры смартфонов серии iPhone 14, включая iPhone 14/iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max. Их опубликовал надёжный информатор Digital Chat Station.
Ранее сообщалось, что в смартфонах iPhone 14 Pro будет использоваться 48-мегапиксельная основная камера. А вот так, вероятно, будут выглядеть сами блоки:
На фотографиях видно, что зазора между линзами практически нет. Кроме того, ясно, что модулей камер будет значительно больше, чем в предыдущем поколении.
Эти изменения, как ожидается, повысят цену смартфонов. По слухам, iPhone 14 Pro будет стоить от 1100 долларов, что на 100 долларов больше, чем было в предыдущем поколении. Презентация новинок ожидается в сентябре этого года.