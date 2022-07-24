Блоки камер iPhone 14 показали на живых фото

На фотографиях видно, что зазора между линзами практически нет. Кроме того, ясно, что модулей камер будет значительно больше, чем в предыдущем поколении.

Эти изменения, как ожидается, повысят цену смартфонов. По слухам, iPhone 14 Pro будет стоить от 1100 долларов, что на 100 долларов больше, чем было в предыдущем поколении. Презентация новинок ожидается в сентябре этого года.