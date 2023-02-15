Блокировка китайских смартфонов OnePlus в России: что важно знать

Анонс OnePlus 11 состоялся в Китае 4 января, при этом продажи смартфоне в Поднебесной начались раньше выхода флагмана на глобальный рынок, из-за чего эти смартфоны, как горячие пирожки, разлетелись по всему миру.

Оповещения на экранах OnePlus 11 появились 10 февраля, о чем впервые рассказал Евгений Макаров, главный редактор портала Mobiltelefon.ru. При этом, как позже стало известно, оповещения появлялись независимо от того, где телефон был активирован – в Китае или за его пределами.

К счастью, для большинства владельцев OnePlus 11 голосовые вызовы продолжают работать, несмотря на уведомление, но несколько пользователей форума xda-developers сообщают, что через несколько дней после оповещения возможность совершать и принимать звонки была заблокирована. Интересно, что один из владельцев OnePlus 11 рассказал, что уведомление появилось на его смартфоне в самом Китае после того, как он вставил туда SIM-карту сингапурского оператора.

Опрошенные "Российской газетой" эксперты уверены, подобные предупреждений, а также блокировки могут быть связаны с желанием компании ограничить "параллельный импорт" дешевых устройств из Китая, частично субсидируемых для китайского рынка, поскольку такие телефоны ухудшают продажи более дорогой глобальной версии смартфона за пределами Китая.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, считает такое поведение компании абсурдным, потому что у бренда "нет ни представительства, ни дистрибьютора в России, а на европейском рынке его доля не превышает 1.1% ... более-менее серьёзным вне Китая выглядит только объём продаж OnePlus в США. Это всё ещё слабые 0.8%, зато бренд в США входит в ТОП-5 производителей".