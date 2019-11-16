Блокировщики рекламы для Android сами оказались рекламными вирусами

Новый тип вредоносов специалисты назвали FakeAdsBlock. Такие программы поразили уже как минимум 500 пользователей. Распространяются они через сторонние магазины приложений. В названиях у них присутствует сочетание Ads Blocker.

Поэтому на уловку мошенников попадаются пользователи, которые просто хотят смотреть видео без постоянной рекламы. При установке вредоносные приложения запрашивают разрешение на показ контента поверх остальных окон. Кроме того, программа может просить разрешение на отображение виджета и установку VPN-соединения. Впрочем, последнего приложение не делает, оно просто получает возможность постоянно работать в фоновом режиме.

В итоге вредонос FakeAdsBlock исчезает с рабочего стола и начинает бомбардировать пользователя рекламой.