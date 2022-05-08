Bloomberg: Apple изучила запуск сервиса по доставке продуктов

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) заявил, что сейчас Apple сосредоточена на двух вещах: подписке на iPhone и финансовой функции для Apple Pay «покупай сейчас, плати позже». Однако помимо этого Apple «изучила» возможность запуска сервиса, подобного Instacart. Этот сервис позволяет делать заказы у различных розничных продавцов и получать их либо на дом, либо в местном магазине.

Отличительной чертой разработанного Apple сервиса станет интеграция с приложением Apple Health для отслеживания питания. Пока неясно, запустится ли такая опция на самом деле.