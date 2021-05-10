Богача попытались ограбить с помощью «шпионского» iPhone

Богача заметили, когда он покупал какие-то вещи в магазинах Gucci и Louis Vuitton. Преступник, 38-летний Деррик Херлонг (Derrick Maurice Herlong) прикрепил украденный iPhone к автомобилю Lexus, принадлежавшему жертве. Мужчина надеялся отследить, где живёт богач, и ограбить его позже.

Однако водитель Lexus приехал на вечеринку. Туда позже явились вооружённые Херлонг с сообщником. В результате разборки смертельно ранили случайного человека. Преступники сбежали с места на Lexus. Позже машину нашли брошенной.

Под кузовом автомобиля обнаружили прикреплённый iPhone. Оказалось, что он был украден вместе с сумочкой его владелицы. Херлонга же вычислили по его номеру, записанному в iPhone. Преступник купил его перед попыткой ограбления.