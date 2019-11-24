Богатые китайцы заявили о желании перейти с iPhone на Android

По словам главы Porsche, 91% владельцев машин производителя в США — пользователи iPhone. В Китае показатели почти такие же — 80%. Однако почти половина автовладельцев (40%) заявили, что хотели бы приобрести Android-смартфон.

Почему обеспеченные китайцы отказываются от смартфонов бренда, зарекомендовавшего себя в качестве люксового? Ответ прост: пользователи хотят попробовать связь 5G, которая сейчас бурно развивается в Китае. Модели актуального поколения iPhone работу в сетях пятого поколения не поддерживают. А производители Android-смартфонов уже предложили различные 5G-устройства.

Если верить информации инсайдеров, первый iPhone для работы в сетях пятого поколения появится осенью 2020 года.

Также рост интереса обеспеченных китайцев к Android-устройствам объяснили появлением складных смартфонов. Они пока довольно дорогие и точно выделяют своего владельца из толпы.

Кроме того, журналисты напомнили о влиянии на общественное мнение санкций США против китайской компании Huawei.