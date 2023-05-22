Боль выбора каждого фаната Google: Pixel 7A или Pixel 7?

Вообще Pixel 7A должен был стать самым компактным смартфоном среднего класса. Его дисплей составляет всего 6,1 дюйма, но он таким не кажется из-за больших рамок. Кроме того, по ширине он такой же, как Pixel 7.

Выполнен задний корпус у Pixel 7А из дешёвого тонкого пластика, который легко прогибается под давлением. Да, у него есть и крутые особенности вроде влагозащиты IP67, беспроводной зарядки. При этом Pixel 7 дороже всего на 40 евро и имеет качественную стеклянную крышку сзади, поддержку беспроводной зарядки и защиту IP68.

Экран сам по себе у Pixel 7 и 7А примерно одинаковый. То есть хороший и качественный. Правда, стекло Gorilla Glass 3, как в смартфонах 2016 года.

Процессор на Pixel 7А стоит качественный, и вопросов к нему нет. Это флагманский чип 2022 года. При этом в тестах у 7А результаты хуже, чем у Pixel 7.