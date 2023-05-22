Боль выбора каждого фаната Google: Pixel 7A или Pixel 7?Кто лучше по характеристикам и на деле?
Pixel 7 вышел в 2022 году, и его можно назвать лучшим смартфоном прошлого года. И даже новинка Pixel 7A оказалась хуже.
Вообще Pixel 7A должен был стать самым компактным смартфоном среднего класса. Его дисплей составляет всего 6,1 дюйма, но он таким не кажется из-за больших рамок. Кроме того, по ширине он такой же, как Pixel 7.
Выполнен задний корпус у Pixel 7А из дешёвого тонкого пластика, который легко прогибается под давлением. Да, у него есть и крутые особенности вроде влагозащиты IP67, беспроводной зарядки. При этом Pixel 7 дороже всего на 40 евро и имеет качественную стеклянную крышку сзади, поддержку беспроводной зарядки и защиту IP68.
Экран сам по себе у Pixel 7 и 7А примерно одинаковый. То есть хороший и качественный. Правда, стекло Gorilla Glass 3, как в смартфонах 2016 года.
Процессор на Pixel 7А стоит качественный, и вопросов к нему нет. Это флагманский чип 2022 года. При этом в тестах у 7А результаты хуже, чем у Pixel 7.
В Genshin Impact частота кадров у Pixel 7A снижается до 20 к/с. Играть на максимальных настройках некомфортно. У Pixel 7 всё примерно так же.
При этом в целом хватает при повседневном использовании 7А на 6-7 часов активности экрана. Хотя на официальном сайте указано, что у Pixel 7A быстрая зарядка, она имеет мощность всего 30 Вт.
По звучанию однозначно лучше оказывается Pixel 7А, что даже странно.
Основная камера у Pixel 7A имеет новый сенсор на 64 МП, у Pixel 7 - 50 МП. Также улучшения есть в широкоугольной камере (13 МП против 12 МП, угол обзора 120 градусов против 114 градусов) и в фронтальной камере (13 МП против 10,8 МП). Но что на деле?
На дневных фотографиях вы разницу между устройствами без приближения снимков даже не заметите. В среднем всё получается примерно одинаково. При недостаточном освещении модель Pixel 7 в плане широкоугольного объектива оказывается лучше. По части фронтальной камеры видны уже заметные изменения у Pixel 7A, хотя вновь новинка проигрывает старшей модели при недостаточном свете.
В плане съёмки видео Pixel 7 и 7А практически идентичны. Правда, младшая модель может записывать видео только в 4К 30 к/с, а не в 4К 60 к/с, как Pixel 7.
Вывод
В целом Pixel 7A за свою цену практически бесполезен по сравнению с Pixel 7. Младшая модель почти во всём проигрывает старшей, хоть и выглядит компактнее.