Более 20 млн китайских смартфонов тайно заразили вирусом

Суд обнаружил, что Beijing Baice Technology с помощью дочерней компании Gionee внедрила троянскую программу в смартфоны Gionee через обновление приложения Story Lock Screen. ПО обновилось автоматически без ведома пользователей.

Сообщается, что в указанный период злоумышленники успешно эксплуатировали этот метод 2,88 млрд раз. В октябре 2019 число устройств с вирусом достигло 26,5 млн. Компании заработали на этом 27,85 млн юаней.

Суд постановил, что дочерняя компания Gionee была задействована в преступном завладении компьютерно-информационной системой. Злоумышленников приговорили к тюремному заключению и штрафу.