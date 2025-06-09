Большая батарея, Snapdragon и цена до $100 – iQOO Z10 Lite представят 18 июня

Главное новшество — аккумулятор на 6000 мАч, что значительно больше, чем у предыдущей модели (5000 мАч). Производитель называет Z10 Lite «5G-смартфоном с самым большим аккумулятором в своём сегменте». Ожидается, что цена будет менее 100 долларов. Хотя точный процессор не назван, слухи говорят о решении Snapdragon. У прошлой модели был MediaTek Dimensity 6300.

Ожидается, что Z10 Lite сохранит некоторые особенности Z9 Lite, включая 6,56-дюймовый экран, защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и пластиковый корпус.