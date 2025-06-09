Большая батарея, Snapdragon и цена до $100 – iQOO Z10 Lite представят 18 июня

Опубликовано 09 июня 2025, 20:151 мин.
Большая батарея, Snapdragon и цена до $100 – iQOO Z10 Lite представят 18 июняЖдать недолго
iQOO объявила, что новый смартфон Z10 Lite будет представлен 18 июня. Судя по официальным изображениям, дизайн стал “аккуратнее”: на задней панели — двойная камера в овальном блоке. Телефон получил плоский корпус и будет доступен как минимум в двух цветах: синий (Titanium Blue) и зелёный (Cyber Green). Интересная деталь — два светодиода.
© iQOO
Главное новшество — аккумулятор на 6000 мАч, что значительно больше, чем у предыдущей модели (5000 мАч). Производитель называет Z10 Lite «5G-смартфоном с самым большим аккумулятором в своём сегменте». Ожидается, что цена будет менее 100 долларов. Хотя точный процессор не назван, слухи говорят о решении Snapdragon. У прошлой модели был MediaTek Dimensity 6300.
Ожидается, что Z10 Lite сохранит некоторые особенности Z9 Lite, включая 6,56-дюймовый экран, защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и пластиковый корпус.