Больше миллиарда человек в мире пользуются iPhone

Аналитик уточнил, что речь действительно идёт об активном использовании айфонов. Он также рассказал, что не верит в то, что продажи смартфонов Apple прошли свой пик. В 2018 году компания перестала раскрывать число проданных устройств, и из-за этого возникли слухи, что рост остановился. Аналитики говорит, что продажи айфонов действительно какое-то время снижались, но причиной тому были не проблемы Apple, а увеличение цикла обновлений для смартфонов. Сейчас доля совершенно новых пользователей айфонов снижается, но аналитик считает, что главное для бизнеса Apple — уже имеющиеся клиенты.

Стоит отметить, что в январе 2019 года Apple объявила о 900 млн активных iPhone по всему миру.