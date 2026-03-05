Больше не «топ за свои деньги»? Xiaomi предупредила о риске роста цен на смартфоны

В последнее время резко вырос спрос на микросхемы памяти. Это связано с активным развитием ИИ, которым требуется всё больше ресурсов. Это увеличило расходы производителей электроники, в том числе и Xiaomi.

Цзюнь признал, что ситуация «сложная», но подчеркнул: компания постарается не перекладывать весь рост затрат на покупателей. Xiaomi планирует искать способы «смягчить подорожание» и сделать возможные изменения цен «менее болезненными» для клиентов.

Xiaomi чувствует себя «увереннее» многих конкурентов из-за сотрудничества с крупными производителями памяти и большому объёму выпускаемой продукции, подчеркнули отдельно в компании.