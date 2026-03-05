Больше не «топ за свои деньги»? Xiaomi предупредила о риске роста цен на смартфоны

Опубликовано 05 марта 2026, 11:561 мин.
Больше не «топ за свои деньги»? Xiaomi предупредила о риске роста цен на смартфоныИз-за подорожания памяти
Xiaomi может повысить цены на смартфоны. Об этом рассказал её глава Лэй Цзюнь, комментируя ситуацию на рынке комплектующих.
© Xiaomi
В последнее время резко вырос спрос на микросхемы памяти. Это связано с активным развитием ИИ, которым требуется всё больше ресурсов. Это увеличило расходы производителей электроники, в том числе и Xiaomi.
Цзюнь признал, что ситуация «сложная», но подчеркнул: компания постарается не перекладывать весь рост затрат на покупателей. Xiaomi планирует искать способы «смягчить подорожание» и сделать возможные изменения цен «менее болезненными» для клиентов.
Xiaomi чувствует себя «увереннее» многих конкурентов из-за сотрудничества с крупными производителями памяти и большому объёму выпускаемой продукции, подчеркнули отдельно в компании.