Больше пока не было: Oppo готовит к выходу 240-Вт зарядку для смартфонов

К сожалению, подробностей об этом смартфон нет. Не исключено, что это будет отдельная версия флагманской модели.

Технологию 240-Вт зарядки Oppo уже демонстрировала ранее. Компания утверждала, что такое ЗУ способно зарядить смартфон полностью за девять минут. Зарядка до 50% же занимает всего три минуты. Неясно, об аккумуляторе какой ёмкости шла речь.