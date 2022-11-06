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16:26, 06 ноября 2022
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Больше пока не было: Oppo готовит к выходу 240-Вт зарядку для смартфонов

В следующем году

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Oppo готовит к выходу смартфон с поддержкой 240-Вт зарядки. Случится это в 2023 году.

Больше пока не было: Oppo готовит к выходу 240-Вт зарядку для смартфонов

К сожалению, подробностей об этом смартфон нет. Не исключено, что это будет отдельная версия флагманской модели.

Технологию 240-Вт зарядки Oppo уже демонстрировала ранее. Компания утверждала, что такое ЗУ способно зарядить смартфон полностью за девять минут. Зарядка до 50% же занимает всего три минуты. Неясно, об аккумуляторе какой ёмкости шла речь.

Источник:Weibo
Теги:
#OPPO
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#зарядка
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