Больше половины пользователей смартфонов готовы отказаться от отдельного разъёма для наушников

Впрочем, результаты опроса могут не совсем корректно отражать истинные желания пользователей. Ведь им был предложен ограниченный выбор. Вопрос представителя Redmi звучал так: «если в смартфоне можно оставить только два из трёх элементов, от какого из них вы готовы отказаться?». Выбирать нужно было между стандартным разъёмом для наушников, портом USB-C и инфракрасным излучателем.

Как бы неожиданно это ни было, почти 60% опрошенных проголосовали против 3,5-миллиметрового разъёма. Около 32% готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только 9,3% не увидели необходимости в порте USB-C.