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Больше половины пользователей смартфонов готовы отказаться от отдельного разъёма для наушников

Видимо, добрались до стадии принятия
Глава бренда Xiaomi Redmi провёл опрос среди пользователей на тему необходимости некоторых элементов в устройстве смартфонов. Как оказалось, большинство готовы использовать телефоны без 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. Хотя возмущений по этому поводу звучит много всякий раз, как кто-то выпускает смартфон без злополучного разъёма.

Впрочем, результаты опроса могут не совсем корректно отражать истинные желания пользователей. Ведь им был предложен ограниченный выбор. Вопрос представителя Redmi звучал так: «если в смартфоне можно оставить только два из трёх элементов, от какого из них вы готовы отказаться?». Выбирать нужно было между стандартным разъёмом для наушников, портом USB-C и инфракрасным излучателем.

Как бы неожиданно это ни было, почти 60% опрошенных проголосовали против 3,5-миллиметрового разъёма. Около 32% готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только 9,3% не увидели необходимости в порте USB-C.

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