Больше половины россиян не умеют менять поисковик на смартфоне

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Больше половины россиян не умеют менять поисковик на смартфонеПользуются тем, что стоит по умолчанию
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело опрос и выяснило, что 52% россиян не знают, как сменить поисковую систему на гаджете.
Результаты опроса опубликовало издание «Известия». Более 60% респондентов заявили, что возможность выбирать поисковик в смартфоне или планшете — важна.
51% опрошенных рассказали, что заходят на страницу поисковой системы в браузере. Около трети людей набирают запрос в адресной строке. Небольшая часть россиян также использует поисковую строку на экране телефона.
Большинство респондентов пользуются браузером Chrome, 37% — «Яндексом», а около 10% — Safari.
Напомним, недавно в силу вступили поправки к закону, по которым производители смартфонов должны будут позволить покупателям выбирать поисковую системы при включении устройства.