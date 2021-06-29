Больше половины россиян не умеют менять поисковик на смартфоне

Результаты опроса опубликовало издание «Известия». Более 60% респондентов заявили, что возможность выбирать поисковик в смартфоне или планшете — важна.

51% опрошенных рассказали, что заходят на страницу поисковой системы в браузере. Около трети людей набирают запрос в адресной строке. Небольшая часть россиян также использует поисковую строку на экране телефона.

Большинство респондентов пользуются браузером Chrome, 37% — «Яндексом», а около 10% — Safari.

Напомним, недавно в силу вступили поправки к закону, по которым производители смартфонов должны будут позволить покупателям выбирать поисковую системы при включении устройства.