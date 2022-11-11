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12:01, 11 ноября 2022
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Большинство американцев до сих пор заряжают свой смартфон два или больше раз в день

А у вас как получается?

OnePlus представила результаты опроса пользователей, проведённого The NPD Group, на тему того, как часто они заряжают свой смартфон.

Большинство американцев до сих пор заряжают свой смартфон два или больше раз в день

В исследовании участвовали 1000 американских пользователей, которые купили смартфон примерно за $600 и больше. Оказалось, что большинство пользователей заряжают своё устройство несколько раз в день. 43% разочарованы скоростью зарядки. 69% респондентов признались, что им нужно заряжать свой смартфон как минимум два раза в день.

64% опрошенных предпочитают заряжать своё устройство в течение ночи. 33% боятся, что такое может повредить батарею смартфона. Более 75% респондентов отметили, что важно, чтобы новый телефон поставлялся с сетевым зарядным устройством и кабелем в коробке.

Источник фото:Unsplash
Источник:Phonearena
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