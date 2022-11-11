Большинство американцев до сих пор заряжают свой смартфон два или больше раз в день

В исследовании участвовали 1000 американских пользователей, которые купили смартфон примерно за $600 и больше. Оказалось, что большинство пользователей заряжают своё устройство несколько раз в день. 43% разочарованы скоростью зарядки. 69% респондентов признались, что им нужно заряжать свой смартфон как минимум два раза в день.

64% опрошенных предпочитают заряжать своё устройство в течение ночи. 33% боятся, что такое может повредить батарею смартфона. Более 75% респондентов отметили, что важно, чтобы новый телефон поставлялся с сетевым зарядным устройством и кабелем в коробке.