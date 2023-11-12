Большой аккумулятор, быстрая зарядка: Redmi K70 представят уже в ноябре

Что касается возможностей зарядки, то, по слухам, K70 и K70 Pro будут поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, в то время как K70e может предложить чуть более медленную зарядку мощностью 90 Вт. Согласно предыдущим сообщениям, ни одна из моделей этой серии не будет поддерживать беспроводную зарядку. Кроме того, ожидается, что емкость аккумуляторов будет варьироваться от 5 000 мАч в модели K70 до 5 500 мАч в модели K70e.

Как и линейка Xiaomi 14, серия Redmi K70 будет работать под управлением операционной системы Android 14 на базе HyperOS.