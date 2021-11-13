Большой слив подробностей о флагманском Xiaomi 12

Если до этого даже не было понятно, когда именно стоит ждать анонса аппарата, то сейчас в сети публикуются сведения о его «внутренностях». Огромным числом утечек за раз поделился популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station.

Так, например, с его слов стало известно, что линейка Xiaomi 12 получит как 2К-дисплеи, так и FullHD+ варианты. Экран с более низким разрешением может достаться тому же Xiaomi 12 Lite. Ему, к слову, приписывают чип Snapdragon 870 в качестве основы и 6,3-дюймовый дисплей.

Если же говорить об основной модели серии — Xiaomi 12 — то Digital Chat Station заявил, что смартфон оснастят 50 Мп модулем камеры. При этом он отдельно уточнил, что это будет крупный сенсор – оптического формата примерно 1/1,3 дюйма.

Также всем моделям, начиная с Xiaomi 12, приписывают SoC Snapdragon 898. Судя по всему, именно из-за того, что Qualcomm до сих пор не анонсировала этот чип, китайский бренд до сих пор не может представить свою топовую линейку публике.