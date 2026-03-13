Большую часть рынка складных смартфонов в США внезапно заняла Motorola

По словам аналитиков IDC, сейчас Motorola принадлежит около половины американского рынка складных смартфонов. Это первое место, которое компания заняла, обойдя Samsung и Google.

Успех Motorola на этом не ограничивается. В Латинской Америке у компании и вовсе 55% рынка. В мире в целом ее доля выросла с 6% до почти 14% за последнее время. В Европе и Центральной Европе Motorola занимает второе место с 12−13%.