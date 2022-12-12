Борьба двух гигантов: Apple может обойти Samsung и стать лидером на мировом рынке

Аналитики TrendForce считают, что Apple станет лидером на мировом рынке смартфонов к концу года. При этом в последние месяцы индустрия испытывает трудности из-за вялого спроса и экономического спада во многих странах. В третьем квартале рынок сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, было отгружено 289 млн единиц.

В четвёртом квартале года рыночная доля Apple может увеличиться с 17,6% до 24,6%. Поставки Samsung же вырастут не так значительно. Ожидается, что компания столкнется с дальнейшим снижением из-за продолжающегося дефицита, низкого спроса и нехватки полупроводников. Xiaomi, OPPO и Vivo тоже могут потерять свою долю рынка.