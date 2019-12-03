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Брат колумбийского наркобарона выпустил недорогой складной смартфон
Говорит, что аппарат надёжнее Galaxy Fold
Брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, Роберто Эскобар представил смартфон с гибким экраном. Он стоит всего $350 (около 22,5 тысячи рублей).
Устройство называется Escobar Fold 1. Работает он на процессоре Snapdragon 8150, имеет двойную основную камеру с датчиками на 16 Мп и 20 Мп. Экран у аппарата 7,8-дюймовый, разрешение составляет 1920 x 1444 пикселей. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Сообщается, что корпус Escobar Fold 1 выполнен из пластика, но покрыт тонким слоем металла.
Эскобар заявляет, что его смартфон надёжнее, чем конкурентный Samsung Galaxy Fold, а ещё брат наркобарона хочет побить Apple.
Также в сети опубликовали рекламный ролик Escobar Fold 1. Советуем его посмотреть.