Брат колумбийского наркобарона выпустил недорогой складной смартфон

Сообщается, что корпус Escobar Fold 1 выполнен из пластика, но покрыт тонким слоем металла.

Эскобар заявляет, что его смартфон надёжнее, чем конкурентный Samsung Galaxy Fold, а ещё брат наркобарона хочет побить Apple.

Также в сети опубликовали рекламный ролик Escobar Fold 1. Советуем его посмотреть.