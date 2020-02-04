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Брат наркобарона Эскобара продолжил выпускать складные смартфоны
В прошлый раз его уличили в подделке
Недавно в сети разгорелся скандал вокруг складного смартфона от брата наркобарона Пабло Эскобара — Escobar Fold 1. Как оказалось, по видом новинки дельцы пытались продать старый перекрашенный китайский аппарат Royole FlexPai. Однако разоблачение их не остановило: брат Эскобара продолжил выпускать складные смартфоны.
Команда выпустила презентационный ролик смартфона Escobar Fold 2. Это якобы улучшенный аппарат, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-й серии (модель не уточняется), имеет версии с 8 ГБ + 128 ГБ или 12 ГБ + 512 ГБ памяти. Причём оперативная память у него более быстрая — LPDDR4X.
Escobar Fold 2 оснащён гибким экраном диагональю 7,3 дюйма и разрешением 1536 x 2152 пикселей, основной камерой с датчиками на 12 Мп и 16 Мп и фронтальной (10 + 8 Мп). Ёмкость аккумулятора аппарата равна 4380 мАч. Внешне он, кстати, напоминает Samsung Galaxy Fold.
Стоить Escobar Fold 2 будет всего $399 (примерно 25,3 тысячи рублей).