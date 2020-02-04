Брат наркобарона Эскобара продолжил выпускать складные смартфоны

Команда выпустила презентационный ролик смартфона Escobar Fold 2. Это якобы улучшенный аппарат, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8-й серии (модель не уточняется), имеет версии с 8 ГБ + 128 ГБ или 12 ГБ + 512 ГБ памяти. Причём оперативная память у него более быстрая — LPDDR4X.

Escobar Fold 2 оснащён гибким экраном диагональю 7,3 дюйма и разрешением 1536 x 2152 пикселей, основной камерой с датчиками на 12 Мп и 16 Мп и фронтальной (10 + 8 Мп). Ёмкость аккумулятора аппарата равна 4380 мАч. Внешне он, кстати, напоминает Samsung Galaxy Fold.

Стоить Escobar Fold 2 будет всего $399 (примерно 25,3 тысячи рублей).