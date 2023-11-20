Браузер Microsoft Edge сделает бесшовной передачу файлов со смартфона на ПК

Пользователи браузера в версиях Dev и Canary теперь могут напрямую загружать фотографии с мобильного телефона на веб-сайты, минуя необходимость переноса файлов через ПК.

Воспользоваться новой возможностью можно в последних версиях Edge. Причем загрузить фото можно на такие платформы, как, например, LinkedIn.

Для активации функции требуется просто отсканировать QR-код для сопряжения мобильного устройства с компьютером. После успешного сопряжения пользователи могут выбирать фотографии на своем телефоне и загружать их непосредственно на открытый в браузере веб-сайт.

Ожидается, что полноценный релиз функции состоится в ближайшее время. Она обещает сделать передачу фото со смартфона на компьютер более удобной и быстрой.