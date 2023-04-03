Телефоны
15:45, 03 апреля 2023
1 мин.

Бренд смартфонов Nothing выпустит собственное пиво

Надеемся, это не первоапрельская шутка

Бренд смартфонов Nothing объявил о сотрудничестве с Freetime Beer Company, небольшой пивоварней, расположенной в Суонси на южном побережье Уэльса. Вместе компании будут выпускать фирменное пиво Beer (5.1%). Да, его крепость составит 5,1%.

Бренд смартфонов Nothing выпустит собственное пиво

Фото: Nothing

Пиво позиционируется как сухой нефильтрованный рисовый лагер с оттенком груши. В магазинах оно должно появиться в конце 2023 года. Правда, речь идёт только о магазинах в Сохо, Лондон, а также на веб-сайте Nothing.

Как и все продукты компании, Beer (5.1%) отличается стильным минималистичным дизайном. Заинтересованные клиенты могут подписаться на рассылку новостей о нём.

Источник:Android Police
Теги:
#Nothing
,
#пиво
Новости партнеров
Новости партнеров