Бренд смартфонов Nothing выпустит собственное пиво

Пиво позиционируется как сухой нефильтрованный рисовый лагер с оттенком груши. В магазинах оно должно появиться в конце 2023 года. Правда, речь идёт только о магазинах в Сохо, Лондон, а также на веб-сайте Nothing.

Как и все продукты компании, Beer (5.1%) отличается стильным минималистичным дизайном. Заинтересованные клиенты могут подписаться на рассылку новостей о нём.