Бренд смартфонов Nothing выпустит собственное пиво

15:45, 03 апреля 2023
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Бренд смартфонов Nothing выпустит собственное пивоНадеемся, это не первоапрельская шутка
Бренд смартфонов Nothing объявил о сотрудничестве с Freetime Beer Company, небольшой пивоварней, расположенной в Суонси на южном побережье Уэльса. Вместе компании будут выпускать фирменное пиво Beer (5.1%). Да, его крепость составит 5,1%.
Фото: Nothing
Пиво позиционируется как сухой нефильтрованный рисовый лагер с оттенком груши. В магазинах оно должно появиться в конце 2023 года. Правда, речь идёт только о магазинах в Сохо, Лондон, а также на веб-сайте Nothing.
Как и все продукты компании, Beer (5.1%) отличается стильным минималистичным дизайном. Заинтересованные клиенты могут подписаться на рассылку новостей о нём.