Бренд смартфонов Oppo объявил новогоднюю распродажу со скидками до 30%

Так, модель Oppo Reno7 с неплохой камерой будет стоить на 8 000 рублей дешевле — 19 990 рублей. Смартфон Oppo A57s с двойной 50-Мп камерой, стереодинамиком, экраном диагональю 6,56 дюйма тоже подешевел. Версию со 128 НБ памяти можно купить за 12 990 рублей, а с 64 ГБ — за 10 990 рублей.

Бюджетный Oppo A17 получил скидку 2000 рублей и стоит всего 8 990 рублей. Новая модель Oppo A17k получила аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч, процессор MediaTek Helio G35, а оперативная память может быть расширена до 7 ГБ. Устройство можно купить всего за 6 990 рублей.