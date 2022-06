Британец подал многомиллионный иск против Apple за замедление старых iPhone

Гутманн говорит, что Apple приняла секретное решение замедлить работу старых iPhone в 2017 году. Нераскрытое публике обновление системы управлениями батареями привело к снижению производительности смартфонов. При этом Apple не предоставила пользователям возможность отключить новую настройку. Гутманн утверждал, что дросселирование должно было замаскировать тот факт, что старые батареи iPhone не справляются с новыми требованиями.

Британец подал иск против Apple. В случае успеха, будет покрыт ущерб для владельцев 25 миллионов старых iPhone в Великобритании. Среди затронутых телефонов iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus и SE, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и iPhone X. Гутманн считает, что Apple должна была инициировать программу замены батареи или признать, что обновление не подходит для старых устройств. Однако компания разрешила пользователям устанавливать обновление, зная, что оно ухудшит производительность их устройств.