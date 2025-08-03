«Бронированный» смартфон Oukitel WP210 получит батарею на 8800 мАч

Опубликовано 03 августа 2025, 17:541 мин.
«Бронированный» смартфон Oukitel WP210 получит батарею на 8800 мАчB 108 МП
Oukitel скоро представит новый защищённый смартфон WP210. Точная дата выхода пока неизвестна, но уже известны его основные характеристики и внешний вид.
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WP210 работает на процессоре Dimensity 8200, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон выйдет сразу с Android 15.
Экран у устройства 6,7 дюйма, AMOLED с частотой обновления 120 Гц, яркостью 550 нит и защитой Gorilla Glass 5. Для разблокировки предусмотрен сканер отпечатков под экраном.
Основная камера тройная: главный сенсор на 108 МП (Samsung), макрообъектив 2 МП и датчик глубины. Фронтальная камера — 32 МП.
Батарея у WP210 — 8800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки 10 Вт.
Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, а также военную сертификацию MIL-STD-810H. Весит 311 грамм, толщина корпуса — 13,7 мм.
WP210 будет доступен в красном, чёрном и сером цветах.