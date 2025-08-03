«Бронированный» смартфон Oukitel WP210 получит батарею на 8800 мАч

WP210 работает на процессоре Dimensity 8200, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон выйдет сразу с Android 15.

Экран у устройства 6,7 дюйма, AMOLED с частотой обновления 120 Гц, яркостью 550 нит и защитой Gorilla Glass 5. Для разблокировки предусмотрен сканер отпечатков под экраном.

Основная камера тройная: главный сенсор на 108 МП (Samsung), макрообъектив 2 МП и датчик глубины. Фронтальная камера — 32 МП.

Батарея у WP210 — 8800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки 10 Вт.

Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, а также военную сертификацию MIL-STD-810H. Весит 311 грамм, толщина корпуса — 13,7 мм.

WP210 будет доступен в красном, чёрном и сером цветах.