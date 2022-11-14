Будет ли Apple увеличивать количество рекламы в айфонах

19:33, 14 ноября 2022
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Будет ли Apple увеличивать количество рекламы в айфонахКажется, этим недовольны даже сотрудники компании
Источник заявил, что Apple не стремится добавлять значительно больше рекламы на iPhone и довольна текущим ростом доходов.
Это немного противоречит недавним отчётам Bloomberg , в которых говорится, что Apple намерена в три раза увеличить доход от своего рекламного бизнеса.
В отчёте рассказывается о напряжённости, связанной с рекламой. Источник пишет, что есть «антипатия», которую некоторые сотрудники испытывают к рекламе. The Information сообщает, что даже некоторые члены рекламной команды заявили руководству, что Apple зашла слишком далеко.
В прошлом месяце в App Store появилось два новых рекламных места.