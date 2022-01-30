Будет ли хуже батарея у нового флагманского смартфона Samsung из-за стилуса

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Будет ли хуже батарея у нового флагманского смартфона Samsung из-за стилусаВсё разложили по полочкам
Вместо очередного Samsung Note компания в феврале выпустит смартфон Galaxy S22 Ultra, который станет духовным преемником моделей первой линейки. Некоторые высказали опасения, что из-за поддержки S Pen новый Galaxy S потеряет в функциональности, а именно у него будет хуже автономность. Стоит ли этого бояться?
Как пишет Sammobile, S Pen отнимает около 100 мАч, что слишком маленький показатель, чтобы его заметить.
Кроме того, Galaxy S22 Ultra должен получить аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, как и Galaxy S21 Ultra. То есть меньше батарея стать не должна. При этом новый смартфон будет ненамного габаритнее старого. Размеры Galaxy S22 Ultra и S21 Ultra примерно одинаковы, за исключением того, что модель с S Pen немного короче и шире — примерно на 2 мм.
Источник: Sammobile