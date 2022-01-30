Будет ли хуже батарея у нового флагманского смартфона Samsung из-за стилуса

Как пишет Sammobile, S Pen отнимает около 100 мАч, что слишком маленький показатель, чтобы его заметить.

Кроме того, Galaxy S22 Ultra должен получить аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, как и Galaxy S21 Ultra. То есть меньше батарея стать не должна. При этом новый смартфон будет ненамного габаритнее старого. Размеры Galaxy S22 Ultra и S21 Ultra примерно одинаковы, за исключением того, что модель с S Pen немного короче и шире — примерно на 2 мм.