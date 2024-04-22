Джонсон, 10-летний ветеран журналистики о потребительских устройствах, взяла курс на создание собственного носимого устройства с ИИ. Вдохновленная неутешительными отзывами о Humane AI Pin, она задумала более практичное решение. Ее попытки использовать различные телефоны, включая раскладной Motorola Razr и Pixel 8, оказались поучительными. Аппаратные ограничения и проблемы совместимости программного обеспечения мешали ее первоначальным усилиям.

Однако прорыв произошел, когда она соединила телефон Pixel с беспроводными наушниками и использовала ИИ-ассистента Gemini. Такая настройка позволила ей управлять телефоном с помощью голосовых команд, даже когда телефон оставался вне поля зрения.

Благодаря этому опыту Джонсон пришла к двум ключевым выводам. Во-первых, ИИ будет играть важную роль в том, как мы будем взаимодействовать с технологиями в будущем. Во-вторых, специализированные гаджеты с искусственным интеллектом, скорее всего, не будут популярны.

Она утверждает, что телефоны уже обладают необходимым аппаратным обеспечением — мощными процессорами, эффективным управлением тепловыделением и развитой беспроводной связью. Разработка отдельного устройства с искусственным интеллектом требует дублирования этих функций, что создает ненужное бремя для потребителей.