Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерам

В сеть утекли фотографии защитных стёкол для трёх разных моделей. Конечно, сами по себе они не дают особого представления о смартфонах. Видно лишь то, что предполагаются очень тонкие рамки. Кроме того, заметны вырезы под селфи-камеры на всех трёх моделях, что ещё раз доказывает, что даже S22 Ultra не будет использовать камеру под дисплеем.