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Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерам

По защитным стёклам
В начале 2022 года ожидается премьера флагманской линейки Samsung Galaxy S22. В неё войдут модели S22, S22+ и S22 Ultra. Благодаря новой утечке можно сравнить их размеры.
Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерам

В сеть утекли фотографии защитных стёкол для трёх разных моделей. Конечно, сами по себе они не дают особого представления о смартфонах. Видно лишь то, что предполагаются очень тонкие рамки. Кроме того, заметны вырезы под селфи-камеры на всех трёх моделях, что ещё раз доказывает, что даже S22 Ultra не будет использовать камеру под дисплеем.

Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерам

Согласно слухам, Galaxy S22 получит экран диагональю 6,06 дюйма — наименьшую со времён Galaxy S9. Модель S22+ будет оснащаться 6,55-дюймовым экраном, тоже поменьше, чем у S21+.

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Источник: GSMArena
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