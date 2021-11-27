Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерам

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Будущие флагманские смартфоны серии Samsung S22 сравнили по размерамПо защитным стёклам
В начале 2022 года ожидается премьера флагманской линейки Samsung Galaxy S22. В неё войдут модели S22, S22+ и S22 Ultra. Благодаря новой утечке можно сравнить их размеры.
В сеть утекли фотографии защитных стёкол для трёх разных моделей. Конечно, сами по себе они не дают особого представления о смартфонах. Видно лишь то, что предполагаются очень тонкие рамки. Кроме того, заметны вырезы под селфи-камеры на всех трёх моделях, что ещё раз доказывает, что даже S22 Ultra не будет использовать камеру под дисплеем.
Согласно слухам, Galaxy S22 получит экран диагональю 6,06 дюйма — наименьшую со времён Galaxy S9. Модель S22+ будет оснащаться 6,55-дюймовым экраном, тоже поменьше, чем у S21+.
Источник: GSMArena