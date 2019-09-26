Будущие флагманы Xiaomi смогут снимать видео в разрешении 8K

А точнее в коде последнего обновления приложения камеры MIUI Camera. Разработчики считают, что Xiaomi работает над новым профилем съёмки видео. Однако указанной опции необходимо соответствующее аппаратное обеспечение, которого у текущих моделей нет. Поэтому, скорее всего, нам надо ждать анонса следующих флагманов от компании с крутой камерой, способной на запись в 8K.

Более того, смартфоны должны работать и на новом типе однокристальной системы, чтобы иметь возможность снимать такие видео. Возможно, подходящую выпустит Qualcomm.

Напомним, 24 сентября Xiaomi анонсировала телевизор Xiaomi Mi TV Pro, который способен воспроизводить видео в разрешении 8K.