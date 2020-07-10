Будущий флагман Huawei может получить стилус в корпусе

В сети появились неофициальные рендеры одного смартфона из серии P50 — модели Pro. Судя по изображениям, смартфон получит дисплей, загибающийся на боковые части корпуса. В устройстве не будет новшеств вроде подэкранной селфи-камеры: фронталка расположена в вырезе в экране. Зато передняя камера будет двойной.

Судя по рисунку задней панели, Huawei P50 Pro будет оснащён камерой с четырьмя модулями. Расположение у них будет довольно нетипичным. Также на рисунках виден стилус, которым можно будет управлять смартфоном.

Конечно, пока нельзя до конца верить этим рендерам, однако, если они правдивы, устройство получится любопытным. Будем ждать 2021 года.