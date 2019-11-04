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Будущий флагман Redmi удешевят отказом от процессора Snapdragon
Установят более дешёвый чипсет от MediaTek
Модель Redmi K30 должна стать следующим доступным флагманом Xiaomi. Уже известно, что смартфон будет поддерживать 5G. Но, судя по всему, обеспечит ему это не чипсет Snapdragon, как ожидалось.
Источник написал в соцсети Weibo, что аппаратной основой Redmi K30 5G станет платформа от MediaTek. Ранее данный производитель уже подтверждал, что готовит к выходу однокристальную систему с 5G-модемом. Выйти она должна в начале 2020 года. В то же самое время, что и Redmi K30.
Про чипсет MediaTek пока известно мало. Ясно только, что он будет произведён по 7-нм техпроцессу и окажется значительно дешевле конкурентных процессоров.
Журналисты также предположили, что на недорогой платформе MediaTek может быть построена базовая модель Redmi K30, а вот Pro-версия выйдет всё-таки на решении от Qualcomm.