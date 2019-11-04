Будущий флагман Redmi удешевят отказом от процессора Snapdragon

Источник написал в соцсети Weibo, что аппаратной основой Redmi K30 5G станет платформа от MediaTek. Ранее данный производитель уже подтверждал, что готовит к выходу однокристальную систему с 5G-модемом. Выйти она должна в начале 2020 года. В то же самое время, что и Redmi K30.

Про чипсет MediaTek пока известно мало. Ясно только, что он будет произведён по 7-нм техпроцессу и окажется значительно дешевле конкурентных процессоров.

Журналисты также предположили, что на недорогой платформе MediaTek может быть построена базовая модель Redmi K30, а вот Pro-версия выйдет всё-таки на решении от Qualcomm.