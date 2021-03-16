Будущий игровой смартфон Nokia разочаровал характеристиками

Nokia G10 засветился в бенчмарке Geekbench. Благодаря этому стало известно, что смартфон оснащён процессором MediaTek Helio P22. Также бенчмарк показал, что G10 получит 3 ГБ оперативной памяти. Впрочем, ожидается и модель на 4 ГБ. Что касается результатов теста, то смартфон набрал 150 баллов на одно ядро и 858 на несколько. Для игрового смартфона это весьма слабые характеристики.

Помимо этого, известно, Nokia G10 получит 6,32-дюймовый экран разрешением 720 x 1560 пикселей, батарею ёмкостью 4000 мАч и четыре камеры. Главный датчик тут 48-Мп, дополнительные — на 5 Мп и 2 Мп.

Ожидается, что Nokia G10 будет представлен 8 апреля.