Будущий iQOO 16T получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 и встроенный кулер

Опубликовано 21 июля 2026, 17:361 мин.
Будущий iQOO 16T получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 и встроенный кулерПодробностей не так много
СМИ поделились характеристиками не анонсированного смартфона iQOO 16T. По данным Digital Chat Station, тестовые образцы iQOO 16T оснастили процессором под кодовым названием SM8950. Возможно, это Snapdragon 8 Elite Gen 6.
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Впрочем, инсайдер не исключает, что в финальной версии производитель может сделать выбор в пользу MediaTek Dimensity 9600.
Помимо процессора, сообщается, что iQOO 16T получит плоский экран Samsung с разрешением 2K. Разработчики также предусмотрели встроенный кулер.
Более детальная информация, включая дату анонса, камеры и ёмкость аккумулятора, могут не появиться ещё ближайшие месяцы. Предшественник вышел не так давно.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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