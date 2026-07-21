Будущий iQOO 16T получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 и встроенный кулер

Впрочем, инсайдер не исключает, что в финальной версии производитель может сделать выбор в пользу MediaTek Dimensity 9600.

Помимо процессора, сообщается, что iQOO 16T получит плоский экран Samsung с разрешением 2K. Разработчики также предусмотрели встроенный кулер.

Более детальная информация, включая дату анонса, камеры и ёмкость аккумулятора, могут не появиться ещё ближайшие месяцы. Предшественник вышел не так давно.