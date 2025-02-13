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Опубликовано 13 февраля 2025, 16:30
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Будущим AirPods предрекли наличие встроенного датчика сердцебиения: и вот почему

По примеру Powerbeats Pro 2
Apple выпустила Powerbeats Pro 2, удивив многих добавлением встроенного датчика сердечного ритма, чего пока нет в AirPods. Это говорит о том, что Apple планирует аналогичные функции здоровья для будущих моделей AirPods, пишут СМИ.
Будущим AirPods предрекли наличие встроенного датчика сердцебиения: и вот почему

© Beats

Слухи указывают на то, что следующее поколение AirPods Pro будет включать тот же датчик сердечного ритма, что и Powerbeats Pro 2. Хотя точной даты выхода нет, они могут появиться в конце этого года.

Apple также изучает возможность использования более продвинутых функций, таких как отслеживание температуры тела через ушной канал.

Что касается изменений в дизайне, то о том, как будут выглядеть AirPods Pro 3, пока мало что известно. Между тем, стандартные AirPods были недавно обновлены с функцией шумоподавления, поэтому новая версия не ожидается в ближайшее время.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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