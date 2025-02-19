Бюджетная раскладушка Samsung Galaxy Z Flip FE получит 50-мегапиксельную камеру

Ожидается, что Flip FE будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, ультратонким стеклом (UTG) и прочным шарниром, как у Flip 6. Он также может получить более яркий экран с 2600 нит и основную камеру с разрешением 50 МП (у Flip 6 12 МП).

В отличие от своего предшественника, эта модель, по слухам, будет использовать чип Exynos вместо процессора Snapdragon. У него по-прежнему будет прочная алюминиевая рамка, стекло Gorilla Glass Victus, поддержка Wi-Fi 6E и быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Samsung также оставит без изменений водонепроницаемую конструкцию, динамики и фронтальную камеру.