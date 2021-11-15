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Бюджетники стали королями распродажи: Xiaomi поделилась итогами «11.11»Названы самые популярные модели
Компания Xiaomi рассказала о результатах распродажи «11.11» на AliExpress Tmall, Wildberries, Ozon и Citilink в России. Оказалось, что акция снова сыграла на руку китайскому производителю.
Пресс-служба Xiaomi сообщила, что комания заняла первое место по продажам устройств в штучном и денежном выражении на распродаже. Количество проданной техники Xiaomi выросло на 268% год к году.
На AliExpress Tmall самой популярной стала модель Redmi 9A. Утверждается, что смартфон полностью раскупили за два часа с момента старта распродажи. На Citilink, Wildberries, Ozon больше всего покупали модель Redmi 9.
Что касается других устройств компании помимо смартфонов, то самым популярным стал робот-пылесос Mi Robot Vacuum — на всех основных онлайн-платформах.
Источник: Пресс-служба Xiaomi