Бюджетники стали королями распродажи: Xiaomi поделилась итогами «11.11»

Пресс-служба Xiaomi сообщила, что комания заняла первое место по продажам устройств в штучном и денежном выражении на распродаже. Количество проданной техники Xiaomi выросло на 268% год к году.

На AliExpress Tmall самой популярной стала модель Redmi 9A. Утверждается, что смартфон полностью раскупили за два часа с момента старта распродажи. На Citilink, Wildberries, Ozon больше всего покупали модель Redmi 9.

Что касается других устройств компании помимо смартфонов, то самым популярным стал робот-пылесос Mi Robot Vacuum — на всех основных онлайн-платформах.