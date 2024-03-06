«Бюджетником» уже назвать сложно: Google Pixel 8a может стоить дороже $ 600

В Pixel 8a может появиться новый уровень памяти на 256 ГБ, наряду с существующим вариантом на 128 ГБ. Ожидается, что он будет доступен в четырех цветах: черный, бежевый, светло-голубой и светло-зеленый. Интересно, что только черная версия, как сообщается, будет иметь 256 ГБ.

Базовая цена Pixel 8a, по слухам, составит 569,90 евро (около 618 долларов), что значительно выше цены Pixel 7a, составлявшей 499 долларов. Версия с 256 ГБ может стоить еще больше, потенциально достигая 630 евро (около 684 долларов), что приблизит ее к цене обычного Pixel 8 в 699 долларов.

Ожидается, что Pixel 8a сохранит дизайн, аналогичный серии Pixel 8. Он может быть оснащен тем же чипом Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти, что и Pixel 8. Главным отличительным фактором может стать размер экрана: слухи говорят о 6,1-дюймовом дисплее по сравнению с 6,3 дюймами Pixel 8.