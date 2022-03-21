Бюджетные Android-смартфоны начали переходить на китайские процессоры с американских и тайваньских

Оказалось, что большая часть роста рыночной доли тайваньской MediaTek в 2021 году пришлась на сегмент бюджетных устройств (менее 299 долларов США). Qualcomm, с другой стороны, доминировала на рынке флагманов среднего и премиум-класса с долей рынка около 50% во всех ценовых категориях выше 300 долларов, за исключением ценовой категории от 700 до 799 долларов, в которой Samsung лидировала с долей рынка 46%.