Бюджетные смартфоны Realme и Oppo: сравнение скорости работы

В рамках эксперимента авторы канала TechReason запустили различные игры и приложения на Realme 9 4G и Oppo F21 Pro. Оба смартфона при этом оснащены процессором Snapdragon 680 и 8 ГБ ОЗУ.

Запустился чуть быстрее по сравнению с конкурентом Oppo F21 Pro.

Настройки, приложение для набора номера открылись примерно в одно и то же время на обоих смартфонах. А вот, например, Amazon, Instagram*, Snapchat загрузились немного быстрее на Realme 9 4G.

Из игр Candy Crush, PinOut запускались с одной и то же скоростью. А вот Surfers, PUBG, Temple Run 2 - быстрее на Realme.