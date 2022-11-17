Бюджетные смартфоны Realme и Oppo: сравнение скорости работы

Бюджетные смартфоны Realme и Oppo: сравнение скорости работыРаботают эти устройства на Snapdragon 680
В выпуске на YouTube-канале TechReason эксперты выяснили, какой недорогой смартфон на Snapdragon 680 справляется с играми и приложениями быстрее: Oppo F21 Pro или Realme 9 4G.
В рамках эксперимента авторы канала TechReason запустили различные игры и приложения на Realme 9 4G и Oppo F21 Pro. Оба смартфона при этом оснащены процессором Snapdragon 680 и 8 ГБ ОЗУ.
Запустился чуть быстрее по сравнению с конкурентом Oppo F21 Pro.
Настройки, приложение для набора номера открылись примерно в одно и то же время на обоих смартфонах. А вот, например, Amazon, Instagram*, Snapchat загрузились немного быстрее на Realme 9 4G.
Из игр Candy Crush, PinOut запускались с одной и то же скоростью. А вот Surfers, PUBG, Temple Run 2 - быстрее на Realme.
Oppo F21 Pro смог обойти Realme только в тесте скорости запуска приложения камеры и скорости интернет-соединения.
Вывод
Работают Oppo F21 Pro и Realme 9 4G примерно с одинаковой скоростью. Но в некоторых играх и приложениях чуть быстрее оказывается всё-таки Realme 9 4G.
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