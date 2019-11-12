Бюджетные смартфоны с 5G будут работать на процессорах MediaTek

Источники сообщают, что поставляться будет не основная платформа MediaTek с поддержкой 5G, о которой говорят уже давно, а вторая, менее мощная. Её название MT6873, и предназначена она для доступных смартфонов стоимостью не более $300.

Флагманский чипсет с 5G компания представит уже 26 ноября. Неизвестно, состоится ли в этот же день анонс второго доступного процессора. Однако первые устройства на нём ожидаются уже во втором квартале 2020 года.

СМИ также пишут, что MediaTek работает над третьей 5G-платформой для ещё более дешёвых смартфонов стоимостью около $250.