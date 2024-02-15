Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A15 и A25 сравнили и определили лучший

Samsung Galaxy A15 и A25 имеют идентичную комплектацию. Вместе с каждым из смартфонов вы получите только кабель, документацию и скрепку для открытия лотка для SIM-карт.

В целом Galaxy A15 очень сильно начинает лагать сразу же после запуска. Всё из-за довольно слабого процессора Helio G99. Чуть получше в этом плане ведёт себя А25, который работает на Exynos 1280. При этом, как ни странно, немного быстрее запустился Galaxy A15, а не А25.

По экранам устройства почти не отличаются друг от друга. Единственное — частота обновления у А25 составляет 120 Гц, тогда как у А15 — 90 Гц.

Оба смартфона работают довольно медленно. Но у А15 всё-таки подтормаживания заметнее. Также на А15 и А25 долго происходит разблокировка по лицу и по отпечатку пальца.