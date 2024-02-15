Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A15 и A25 сравнили и определили лучший

Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A15 и A25 сравнили и определили лучшийКакой из них стоит покупать?
Samsung Galaxy A15 и A25 имеют идентичную комплектацию. Вместе с каждым из смартфонов вы получите только кабель, документацию и скрепку для открытия лотка для SIM-карт.
В целом Galaxy A15 очень сильно начинает лагать сразу же после запуска. Всё из-за довольно слабого процессора Helio G99. Чуть получше в этом плане ведёт себя А25, который работает на Exynos 1280. При этом, как ни странно, немного быстрее запустился Galaxy A15, а не А25.
По экранам устройства почти не отличаются друг от друга. Единственное — частота обновления у А25 составляет 120 Гц, тогда как у А15 — 90 Гц.
Оба смартфона работают довольно медленно. Но у А15 всё-таки подтормаживания заметнее. Также на А15 и А25 долго происходит разблокировка по лицу и по отпечатку пальца.
По части производительности А25 оказывается немного лучше. Результаты тестов в различных бенчмарках вы можете увидеть на изображениях выше.
Основные камеры в обоих случаях имеют разрешение 50 МП, ширик у А15 — 5 МП, у А25 — 8 МП, макро у обоих смартфонов по 2 МП. В действительности широкоугольная камера даёт чуть более качественные фото на А25. Также Galaxy А25 может записывать видео в 4К (А15 только в 1080p) и имеет функцию стабилизации. Фронтальные камеры в обоих случаях имеют разрешение 13 МП, но у А25 фото получаются качественнее.
Наконец, А25 в отличие от А15 обладает стереодинамиками.
Вывод
Если для вас важна камера, то лучше взять Samsung Galaxy A25. Да и в целом этот смартфон выглядит во всём намного выгоднее, чем А15.