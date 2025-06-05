Бюджетные смартфоны Samsung получат оптическую стабилизацию камеры

Раньше OIS можно было найти в моделях Galaxy A20 и выше, а недавно — в A26. Чтобы снизить стоимость, компания собирается использовать простой механизм стабилизации на пружинах, который обходится примерно на 20% дешевле стандартных решений.

Когда именно выйдет Galaxy A17, пока неизвестно, но ждать, очевидно, осталось недолго.