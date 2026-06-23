Бюджетный бренд CMF не выпустит новых смартфонов в этом году из-за цены на память

Заявление сделал сооснователь Nothing Акис Эвангелидис. Он подтвердил, что компания действительно работает над преемником Phone Pro 2, но в нынешних условиях избежать халтуры «просто невозможно».

Да, CMF оказалась в сложной ситуации. Если судить по обзорам, они делали «топ за свои деньги». Но теперь, если повысить стоимость смартфона, он потеряет смысл для своей основной аудитории.

Впрочем, совсем останавливать производство CMF не планирует. В этом году выпустят несколько других продуктов, пока без конкретики, но под брендом компании выходят ещё и наушники с часами.