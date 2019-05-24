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Сегодня 18:02

Бюджетный флагман Xiaomi Redmi оказался вне конкуренции по цене

Топовые характеристики меньше, чем за 30 тысяч рублей
В сеть слили официальный слайд презентации бренда Xiaomi Redmi, на котором показаны цены на новый флагманский смартфон Redmi K20 Pro. Они весьма приятны, если учитывать топовые характеристики модели.

Согласно утечке, цены на старшую модель серии K20, название которой расшифровывается как «убийца», начинаются от 2599 юаней (примерно 24 316 рублей). Такая версия K20 Pro имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в 2799 юаней (около 26 187 рублей), а с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти — в 2999 юаней (чуть больше 28 000 рублей).

Напомним, что по имеющимся утечкам и слухам, Redmi K20 Pro должен работать на топовом процессоре Snapdragon 855, иметь выдвижную фронтальную камеру, встроенный в экран интегрированный сканер отпечатка пальца и 48-мегапиксельную тройную основную камеру.

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