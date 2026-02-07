Бюджетный iPhone 17e представят до конца февраля: новые подробности

Основные ожидаемые изменения коснутся двух моментов:

Устройство , наконец, может получить поддержку MagSafe.

Смартфон, вероятно, получит более современный модем связи C1X.

Однако не стоит ждать кардинальных перемен в дизайне. По текущим данным, экран сохранит прежнюю «чёлку». Основная камера, скорее всего, останется одинарной, без существенных улучшений.

Как и в случае с любыми утечками, информация пока не подтверждена официально. Но ждать скорого анонса нам с вами никто не запретит.