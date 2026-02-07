Бюджетный iPhone 17e представят до конца февраля: новые подробности

Опубликовано 07 февраля 2026, 10:271 мин.
Бюджетный iPhone 17e представят до конца февраля: новые подробностиУже скоро
Появились слухи о возможной дате выхода бюджетного iPhone 17e. Согласно отраслевому инсайдеру, Apple может анонсировать новинку 19 февраля.
Основные ожидаемые изменения коснутся двух моментов:
-
Устройство, наконец, может получить поддержку MagSafe.
-
Смартфон, вероятно, получит более современный модем связи C1X.
Однако не стоит ждать кардинальных перемен в дизайне. По текущим данным, экран сохранит прежнюю «чёлку». Основная камера, скорее всего, останется одинарной, без существенных улучшений.
Как и в случае с любыми утечками, информация пока не подтверждена официально. Но ждать скорого анонса нам с вами никто не запретит.