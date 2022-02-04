Бюджетный iPhone SE 3 не будет поддерживать технологию зарядки современных смартфонов Apple

Телефоны
Сегодня в 21:10
1 мин.
Бюджетный iPhone SE 3 не будет поддерживать технологию зарядки современных смартфонов AppleMagSafe
Ожидается, что новый iPhone SE 3 может привлечь более миллиарда пользователей Android благодаря поддержке 5G и новейшему процессору A15. Однако стало известно, что новинка не будет поддерживать новейшую технологию зарядки Apple MagSafe.
Как и iPhone SE 2, новый iPhone SE будет поддерживать технологию беспроводной зарядки Qi. MagSafe не ожидается.
Также сообщается, что Apple начала производство как iPhone SE 3, так и нового iPad Air. Презентация может состояться в марте или апреле.
Технология MagSafe для iPhone использует магниты, чтобы зарядка устанавливалась на нужное место на крышке смартфона. Технологию поддерживают iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Зарядка выполняется с мощностью до 15 Вт.
Источник: 9to5mac