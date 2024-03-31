Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреля

Realme еще не раскрыла официальные характеристики C65. Однако в социальных сетях появились сообщения, демонстрирующие телефон в черном и фиолетовом цветах с вертикальным расположением камеры на задней панели. Интересно, что дизайн имеет сходство с серией Samsung Galaxy S22. Сообщения также намекают на возможный вариант коричневого цвета.

Интересным дополнением является возвращение «динамической кнопки», впервые появившейся в Realme 12 5G. Эта функция может включать в себя настраиваемый функционал для кнопки питания.