Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреля

Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреляПодробностей не так много
Вице-президент Realme Чейз Сюй подтвердил дату запуска в X (бывший Twitter). В то время как Вьетнам начнет продавать смартфоны уже 4 апреля, C65 в конечном итоге доберется до Индонезии, Бангладеш, Малайзии, Филиппин и других неуказанных территорий. Конкретные даты запуска в этих регионах пока не разглашаются.
Realme еще не раскрыла официальные характеристики C65. Однако в социальных сетях появились сообщения, демонстрирующие телефон в черном и фиолетовом цветах с вертикальным расположением камеры на задней панели. Интересно, что дизайн имеет сходство с серией Samsung Galaxy S22. Сообщения также намекают на возможный вариант коричневого цвета.
Интересным дополнением является возвращение «динамической кнопки», впервые появившейся в Realme 12 5G. Эта функция может включать в себя настраиваемый функционал для кнопки питания.