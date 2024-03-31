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Телефоны
Опубликовано 31 марта 2024, 20:37
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Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреля

Подробностей не так много
Realme C65 будет представлен 2 апреля. И, как оказалось, вьетнамские пользователи получат право первыми приобрести этот новый смартфон. Остальным регионам нужно будет подождать.
Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреля
© Ferra

Вице-президент Realme Чейз Сюй подтвердил дату запуска в X (бывший Twitter). В то время как Вьетнам начнет продавать смартфоны уже 4 апреля, C65 в конечном итоге доберется до Индонезии, Бангладеш, Малайзии, Филиппин и других неуказанных территорий. Конкретные даты запуска в этих регионах пока не разглашаются.

Бюджетный Realme C65 с дизайном в стиле Samsung представят 2 апреля

© realme

Realme еще не раскрыла официальные характеристики C65. Однако в социальных сетях появились сообщения, демонстрирующие телефон в черном и фиолетовом цветах с вертикальным расположением камеры на задней панели. Интересно, что дизайн имеет сходство с серией Samsung Galaxy S22. Сообщения также намекают на возможный вариант коричневого цвета.

Интересным дополнением является возвращение «динамической кнопки», впервые появившейся в Realme 12 5G. Эта функция может включать в себя настраиваемый функционал для кнопки питания.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Realme
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#смартфон
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#Вьетнам